Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном

Широкий потенциал Баку и Тегерана открывает большие возможности для расширения отношений сотрудничества, уверен президент Ирана Хасан Рухани.

«Широкий потенциал наших стран, а также историческая, религиозная и культурная общность народов Азербайджана и Ирана создают невиданные возможности для еще большего расширения отношений сотрудничества в соответствии со взаимными интересами государств», - отмечается в поздравлении Х.Рухани президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Президент Ирана выразил уверенность, что предпринимая большие шаги, направленные на углубление отношений, Азербайджан и Иран оправдают существующие надежды, связанные с расширением сотрудничества.

Он пожелал И.Алиеву крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - прогресса и благополучия.

Ф.Исазаде