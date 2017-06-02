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Внешняя политика 02.06.2017 18:33

Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном

Широкий потенциал Баку и Тегерана открывает большие возможности для расширения отношений сотрудничества, уверен президент Ирана Хасан Рухани.

«Широкий потенциал наших стран, а также историческая, религиозная и культурная общность народов Азербайджана и Ирана создают невиданные возможности для еще большего расширения отношений сотрудничества в соответствии со взаимными интересами государств», - отмечается в поздравлении Х.Рухани президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Президент Ирана выразил уверенность, что предпринимая большие шаги, направленные на углубление отношений, Азербайджан и Иран оправдают существующие надежды, связанные с расширением сотрудничества.

Он пожелал И.Алиеву крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - прогресса и благополучия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]