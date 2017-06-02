Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном

Широкий потенциал Баку и Тегерана открывает большие возможности для расширения отношений сотрудничества, уверен президент Ирана Хасан Рухани.
«Широкий потенциал наших стран, а также историческая, религиозная и культурная общность народов Азербайджана и Ирана создают невиданные возможности для еще большего расширения отношений сотрудничества в соответствии со взаимными интересами государств», - отмечается в поздравлении Х.Рухани президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Президент Ирана выразил уверенность, что предпринимая большие шаги, направленные на углубление отношений, Азербайджан и Иран оправдают существующие надежды, связанные с расширением сотрудничества.
Он пожелал И.Алиеву крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - прогресса и благополучия.
Ф.Исазаде
Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 1%, в мае выросла на 2% - ЦБ
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 21%, в мае – на 4,5%
АЖД прогнозирует ежегодный объем контейнерных грузоперевозок из Грузии в Азербайджан до 40 тыс. единиц в год
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Церемония приема Черногории в НАТО пройдет в Брюсселе 7 июня
Прокурор штата Нью-Йорк обвинил Exxon в манипулировании данными об изменении климата
Патриарх Кирилл призывает продолжать возвращение российской собственности на Ближнем Востоке
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»