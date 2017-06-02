Операциями ЦРУ в Иране будет командовать сотрудник, выслеживавший Бен Ладена - СМИ

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США назначен новый командующий операциями в Иране, сообщает в пятницу газета "Нью-Йорк таймс".

По информации издания, в этой должности будет работать Майкл Д Андреа, который, работая в разведке, получил прозвище "Темный рыцарь" и "Аятолла Майк".

Газета отмечает, что ранее М.Д Андреа командовал операцией по выслеживанию и уничтожению Усамы бен Ладена и кампанией с применением американских беспилотников, "в ходе которых были уничтожены тысячи террористов и сотни мирных жителей".

По мнению издания, назначение М.Д Андреа указывает на то, что президент США Дональда Трамп намерен проводить жесткий внешнеполитического курса в отношении Ирана.