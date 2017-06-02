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Дальнее зарубежье 02.06.2017 20:40

Церемония приема Черногории в НАТО пройдет в Брюсселе 7 июня

Церемония в ознаменование присоединения Черногории к НАТО состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе 7 июня 2017 года, сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

На церемонии будет присутствовать черногорский президент Филип Вуянович, говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томом Шэнноном примет участие 5 июня в церемонии депонирования в Госдепартаменте в Вашингтоне в присутствии черногорского премьер-министра Душко Марковича документа о вступлении Черногории в Североатлантический альянс.

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Тэги: НАТО, ЧЕРНОГОРИЯ, ЦЕРЕМОНИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]