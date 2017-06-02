Церемония приема Черногории в НАТО пройдет в Брюсселе 7 июня

Церемония в ознаменование присоединения Черногории к НАТО состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе 7 июня 2017 года, сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

На церемонии будет присутствовать черногорский президент Филип Вуянович, говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томом Шэнноном примет участие 5 июня в церемонии депонирования в Госдепартаменте в Вашингтоне в присутствии черногорского премьер-министра Душко Марковича документа о вступлении Черногории в Североатлантический альянс.