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Дальнее зарубежье 03.06.2017 08:57

Шеф Пентагона не исключил возможности конфликта с Китаем из-за островов в Южно-Китайском море

Деятельности Китая на созданных им искусственных островах в Южно-Китайском море может вылиться в конфликт с Соединенными Штатами, считает министр обороны США Джим Мэттис.

"В условиях конкуренции между США и Китаем (в Южно-Китайском море - ИФ), которая непременно будет иметь место, конфликт между ними не является невозможным", - заявил он в выступлении на региональном саммите по обороне и безопасности в Сингапуре.

Д.Мэттис обвинил Китай в милитаризации искусственных островов.

"Мы выступаем против того, чтобы осуществлялась милитаризация искусственных островов и против чрезмерных морских посягательств. Мы не можем принять односторонние насильственные изменения статус-кво", - сказал министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ОСТРОВА, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]