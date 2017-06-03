Шеф Пентагона не исключил возможности конфликта с Китаем из-за островов в Южно-Китайском море

Деятельности Китая на созданных им искусственных островах в Южно-Китайском море может вылиться в конфликт с Соединенными Штатами, считает министр обороны США Джим Мэттис.

"В условиях конкуренции между США и Китаем (в Южно-Китайском море - ИФ), которая непременно будет иметь место, конфликт между ними не является невозможным", - заявил он в выступлении на региональном саммите по обороне и безопасности в Сингапуре.

Д.Мэттис обвинил Китай в милитаризации искусственных островов.

"Мы выступаем против того, чтобы осуществлялась милитаризация искусственных островов и против чрезмерных морских посягательств. Мы не можем принять односторонние насильственные изменения статус-кво", - сказал министр.