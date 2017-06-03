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Дальнее зарубежье 03.06.2017 09:04

В иранском городе Ширазе прогремел взрыв, сообщается о пострадавших

До 39 человек увеличилось количество пострадавших в результате мощного взрыва, который прогремел в ночь на субботу в иранском городе Ширазе.

По данным местной прессы, взрыв прогремел в одном из супермаркетов в деловом квартале города. Над местом взрыва поднимаются высокие языки пламени.

О причине взрыва пока не сообщается, но, по некоторым данным, речь идет о взрыве газа, а не о теракте.

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Тэги: ИРАН, ШИРАЗ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]