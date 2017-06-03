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Дальнее зарубежье 03.06.2017 09:20

Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Проект резолюции набрал 15 голосов "за", проект резолюции принимается единогласно", - сказал по итогам голосования председательствующий в СБ ООН в июне постпред Боливии при Всемирной организации Саша Йорентти.

Как отмечается в тексте резолюции, которым располагает "Интерфакс", в санкционный список попали 14 физических лиц, в основном госслужащих и представителей торговых компаний КНДР, а также четыре юридических лица Северной Кореи. Среди них - стратегические ракетные войска народной армии КНДР. Под санкции попала северокорейская корпорация Kumsan, которая, по некоторым сведениям, управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР. В списке также находится банк Коре (Koryo), который был основан в 1994 году при министерстве обороны КНДР и осуществляет платежи по внешнеторговым операциям. Кроме того, санкции вводятся в отношении торговой корпорации Kangbong. Как следует из текста резолюции, все активы упомянутых юридических лиц должны быть заморожены.

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Тэги: ООН, КНДР, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]