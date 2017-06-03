Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Проект резолюции набрал 15 голосов "за", проект резолюции принимается единогласно", - сказал по итогам голосования председательствующий в СБ ООН в июне постпред Боливии при Всемирной организации Саша Йорентти.

Как отмечается в тексте резолюции, которым располагает "Интерфакс", в санкционный список попали 14 физических лиц, в основном госслужащих и представителей торговых компаний КНДР, а также четыре юридических лица Северной Кореи. Среди них - стратегические ракетные войска народной армии КНДР. Под санкции попала северокорейская корпорация Kumsan, которая, по некоторым сведениям, управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР. В списке также находится банк Коре (Koryo), который был основан в 1994 году при министерстве обороны КНДР и осуществляет платежи по внешнеторговым операциям. Кроме того, санкции вводятся в отношении торговой корпорации Kangbong. Как следует из текста резолюции, все активы упомянутых юридических лиц должны быть заморожены.