Агролизинг увеличил в 2016г убытки в 17 раз

Чистый убыток ОАО «Агролизинг» по итогам 2016 года составил 11 млн 75,187 тыс. манатов, что в 17,3 раза превышает убытки за 2015 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно аудированной финансовой отчетности общества, основной операционный доход Агролизинг в 2016 году увеличился на 12,8% - до 127 млн 662,564 тыс. манатов. При этом себестоимость продаж увеличилась на 18,2% - до 120 млн 970,084 тыс. манатов.

В целом, доналоговый убыток общества за 2016 год составил 17 млн 767,666 тыс. манатов.

Активы общества увеличились в 2016 году на 22,3% - до 752 млн 495,488 тыс. манатов. При этом краткосрочные активы увеличились на 53,3% - до 347 млн 945,804 тыс. манатов, долгосрочные – на 4,2% - до 404 млн 549,684 тыс. манатов.

Обязательства Агролизинг на начало текущего года равны 393 млн 328,839 тыс. манатов (рост на 5,7%).

Капитал общества в 2016 году увеличился на 47,7% - до 359 млн 166,649 тыс. манатов. Уставный капитал общества в минувшем году увеличился на 54,2% - до 361 млн 627,545 тыс. манатов. Суммарный нераспределенный убыток общества на 1 января 2017 года оценивается в 22 млн 257,971 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана. Компания занимается закупкой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений с последующей сдачей в лизинг предпринимателям.

А.Азизов