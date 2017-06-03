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Регион 03.06.2017 11:08

Москва и Анкара почти завершили обсуждение технической стороны контракта по С-400 - Чемезов

Россия и Турция практически согласовали все технические детали по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400, решается вопрос с кредитом, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По С-400 обсуждение идет, мы практически техническую сторону всю завершили, а сегодня идет обсуждение финансовой части. Турецкая сторона изыскивает возможность получить где-то финансирование", - сказал С.Чемезов на брифинге на ПМЭФ-2017.

"Я знаю, что этот вопрос (кредита - ИФ) стоял на межправительственном уровне, потому что только правительство может выдать кредит на основании межправительственного соглашения. Я знаю, что между Минфином Турции и Минфином России такие переговоры велись, но чем закончились, я не знаю", - сказал глава "Ростеха".

Он не стал отвечать на вопрос "Интерфакса", сколько комплектов С-400 хочет приобрести Турция. "Контракт еще пока не подписан, поэтому на эту тему говорить пока не будем", - сказал С.Чемезов.

В марте помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что Россия ведет переговоры с Турцией о поставках систем С-400.

"Они очень заинтересованы", - сказал тогда В.Кожин. По его словам, Россия не видит угрозы в поставках Турции как члену НАТО систем С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/400


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