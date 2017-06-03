Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами

Министры иностранных дел Азербайджана и Коста-Рики Эльмар Мамедъяров и Мануэль Гонсалес Санс подписали соглашение об отмене визового режима для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами

Документ подписан в рамках официального визита Э.Мамедъярова в Коста-Рику, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Главы МИД двух стран провели очередной раунд политических консультаций.

Кроме этого, главы МИД достигли договоренности о совместных шагах для укрепления договорно-правовой базы между странами, особенно в экономике и гуманитарной сфере.

Э.Мамедъяров и М.Г.Санс выразили поддержку территориальной целостности и независимости Азербайджана и Коста-Рики. Глава МИД Коста-Рики также подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем в соответствии с резолюциями Совбеза ООН на основе территориальной целостности Азербайджана.

Э.Мамедъяров также приветствовал решение Коста-Рики об открытии посольства в Азербайджане. По мнению министров, создание дипмиссий даст новый импульс усилению двустороннего сотрудничества.

По итогам политических консультаций сторонами принято решение провести их очередной раунд в Баку.

А.Азизов