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Бизнес и законодательство 03.06.2017 11:38

Власти Азербайджана и Коста-Рики будут содействовать прямым контактам между бизнес-кругами двух стран

Министры иностранных дел Азербайджана и Коста-Рики Эльмар Мамедъяров и Мануэль Гонсалес Санс договорились о поощрении прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Соответствующая договоренность достигнута в рамках визита Э.Мамедъярова в Коста-Рику, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министры отметили, что текущий уровень взаимного товарооборота не соответствует потенциалу двух стран. Поэтому достигнута договоренность о поощрении мер, направленных на создание прямых контактов между бизнес-сообществами Азербайджана и Коста-Рики", - подчеркивается в сообщении.

Среди основных направлений экономического сотрудничества министры отметили туризм, энергетику, логистику, порты и судоходство, взаимные инвестиции.

Кроме этого, стороны намерены активизировать проведение дипломатических и культурных мероприятий с целью увеличения взаимного турпотока.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОСТАР/РИКА, БИЗНЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]