Власти Азербайджана и Коста-Рики будут содействовать прямым контактам между бизнес-кругами двух стран

Министры иностранных дел Азербайджана и Коста-Рики Эльмар Мамедъяров и Мануэль Гонсалес Санс договорились о поощрении прямых контактов между деловыми кругами двух стран.
Соответствующая договоренность достигнута в рамках визита Э.Мамедъярова в Коста-Рику, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
"Министры отметили, что текущий уровень взаимного товарооборота не соответствует потенциалу двух стран. Поэтому достигнута договоренность о поощрении мер, направленных на создание прямых контактов между бизнес-сообществами Азербайджана и Коста-Рики", - подчеркивается в сообщении.
Среди основных направлений экономического сотрудничества министры отметили туризм, энергетику, логистику, порты и судоходство, взаимные инвестиции.
Кроме этого, стороны намерены активизировать проведение дипломатических и культурных мероприятий с целью увеличения взаимного турпотока.
А.Азизов
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