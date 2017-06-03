Власти Азербайджана и Коста-Рики будут содействовать прямым контактам между бизнес-кругами двух стран

Министры иностранных дел Азербайджана и Коста-Рики Эльмар Мамедъяров и Мануэль Гонсалес Санс договорились о поощрении прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Соответствующая договоренность достигнута в рамках визита Э.Мамедъярова в Коста-Рику, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министры отметили, что текущий уровень взаимного товарооборота не соответствует потенциалу двух стран. Поэтому достигнута договоренность о поощрении мер, направленных на создание прямых контактов между бизнес-сообществами Азербайджана и Коста-Рики", - подчеркивается в сообщении.

Среди основных направлений экономического сотрудничества министры отметили туризм, энергетику, логистику, порты и судоходство, взаимные инвестиции.

Кроме этого, стороны намерены активизировать проведение дипломатических и культурных мероприятий с целью увеличения взаимного турпотока.

А.Азизов