Спецпрокурор Мюллер будет курировать расследование дела экс-главы предвыборного штаба Трампа

Спецпрокурор по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы Роберт Мюллер будет также курировать дело экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники.
По данным АП, Р.Мюллер помимо этого может заняться расследованием того, какую роль сыграли генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн в увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми.
Как сообщалось ранее, П.Манафорт и экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн считаются основными фигурантами расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года.
П.Манафорт покинул предвыборную команду Д.Трампа в августе прошлого года после обвинений в том, что он, предположительно, получал финансовые средства от эка-президента Украины Виктора Януковича, у которого до этого работал советником.
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