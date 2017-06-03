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Дальнее зарубежье 03.06.2017 11:57

Спецпрокурор Мюллер будет курировать расследование дела экс-главы предвыборного штаба Трампа

Спецпрокурор по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы Роберт Мюллер будет также курировать дело экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники.

По данным АП, Р.Мюллер помимо этого может заняться расследованием того, какую роль сыграли генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн в увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Как сообщалось ранее, П.Манафорт и экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн считаются основными фигурантами расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года.

П.Манафорт покинул предвыборную команду Д.Трампа в августе прошлого года после обвинений в том, что он, предположительно, получал финансовые средства от эка-президента Украины Виктора Януковича, у которого до этого работал советником.

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Тэги: США, ФБР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]