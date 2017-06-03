Спецпрокурор Мюллер будет курировать расследование дела экс-главы предвыборного штаба Трампа

Спецпрокурор по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы Роберт Мюллер будет также курировать дело экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники.

По данным АП, Р.Мюллер помимо этого может заняться расследованием того, какую роль сыграли генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн в увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Как сообщалось ранее, П.Манафорт и экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн считаются основными фигурантами расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года.

П.Манафорт покинул предвыборную команду Д.Трампа в августе прошлого года после обвинений в том, что он, предположительно, получал финансовые средства от эка-президента Украины Виктора Януковича, у которого до этого работал советником.