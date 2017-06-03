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СНГ 03.06.2017 12:09

Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП с участием автобуса в Рязанской области

В Михайловском районе Рязанской области в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса погибли два человека, более 20 пострадали, сообщил в субботу "Интерфаксу" начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Пономарев.

"Авария произошла на 199-м км дороги М-6"Каспий" сегодня около 8:30. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Лады Ларгус" с пассажирским автобусом, ехавшим по маршруту "Москва-Элиста". В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. 22 пассажира автобуса, в том числе шестеро детей пострадали. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, где им была оказана помощь", - сообщил А.Пономарев.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Информация уточняется.

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Тэги: РЯЗАНЬ, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]