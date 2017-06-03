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Транспорт и связь 03.06.2017 12:26

Главы желдорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут встречу в Баку во второй декаде июня

Главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут 18-19 июня встречу в Баку с целью обсуждения вопросов расширения сотрудничества.

"Договоренность о проведении такой встречи в Баку была достигнута в Варшаве по итогам встречи руководства железных дорог Азербайджана и Польши", - отмечается в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Председатель правления АО «Польские государственные железные дороги» Кшиштоф Мамински на встречу высоко оценил работу, проделанную Азербайджаном в процессе реализации международных и региональных проектов, в частности активизация деятельности Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширении сотрудничества между администрациями железнодорожного транспорта Азербайджана и Польши.

Глава АЖД Джавид Гурбанов, в свою очередь, рассказал о проектах, направленных на увеличение транзитного потенциала страны.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между железнодорожными структурами двух стран, сотрудничество в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, совместные усилия по решению логистических проблем.

"Кроме этого, на встрече была подчеркнута важность налаживания и укрепления связей в сфере развития маршрута "Юг-Запад", который послужит оптимизации перевозок в направлении Индия - Персидский залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Украина - Европа, а также увеличению транзитного потенциала сторон, решения вопросов в рамках стратегического партнерства при железнодорожных перевозках", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, РУКОВОДИТЕЛИ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]