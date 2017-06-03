Главы желдорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут встречу в Баку во второй декаде июня

Главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут 18-19 июня встречу в Баку с целью обсуждения вопросов расширения сотрудничества.
"Договоренность о проведении такой встречи в Баку была достигнута в Варшаве по итогам встречи руководства железных дорог Азербайджана и Польши", - отмечается в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Председатель правления АО «Польские государственные железные дороги» Кшиштоф Мамински на встречу высоко оценил работу, проделанную Азербайджаном в процессе реализации международных и региональных проектов, в частности активизация деятельности Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширении сотрудничества между администрациями железнодорожного транспорта Азербайджана и Польши.
Глава АЖД Джавид Гурбанов, в свою очередь, рассказал о проектах, направленных на увеличение транзитного потенциала страны.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между железнодорожными структурами двух стран, сотрудничество в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, совместные усилия по решению логистических проблем.
"Кроме этого, на встрече была подчеркнута важность налаживания и укрепления связей в сфере развития маршрута "Юг-Запад", который послужит оптимизации перевозок в направлении Индия - Персидский залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Украина - Европа, а также увеличению транзитного потенциала сторон, решения вопросов в рамках стратегического партнерства при железнодорожных перевозках", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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