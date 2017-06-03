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Дальнее зарубежье 03.06.2017 12:47

США смогут выполнять условия парижского соглашения благодаря координации между городами и штатами - экс-мэр Нью-Йорка

США смогут выполнять условия международного соглашения по климату 2016 года, если между городами, штатами и компаниями будет налажена координация и партнерство, несмотря на решение американского президента Дональда Трампа вывести страну из него, цитирует в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си слова экс-мэра Нью Йорка и спецпосланника ООН по климату Майкла Блумберга.

"Американцам не нужен Вашингтон для выполнения договоренностей парижского соглашения, и американцы не позволят Вашингтону встать на пути выполнения. Я хочу, чтобы мир знал, что США могут соблюдать договоренности парижского соглашения и, благодаря партнерству между городами, штатами и компаниями мы попробуем остаться частью процесса", - заявил М.Блумберг после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что фонд экс-мэра Нью-Йорка Bloomberg Philanthropies готов выплатить в ООН $14 млн для реализации соглашения. Именно такую сумму должны вносить США для участия в программе.

Накануне специалист Всемирной метеорологической организации сообщил, что выход США из Парижского соглашения по климату может привести к тому, что мировые температуры повысятся на 0,3 градуса по Цельсию в худшем случае к 2100 году.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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Тэги: США, ЭКС/МЭР, КЛИМАТ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]