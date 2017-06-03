Договоренности ОПЕК и неОПЕК позволят поддержать цены на нефть лишь в краткосрочной перспективе - Орешкин

Договоренности между странами ОПЕК и неОПЕК по продлению ограничений на добычу нефти позволят снижать запасы и поддерживать цены на нефть, но лишь в краткосрочной перспективе, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Что очень важно - это соглашение позволяет стабилизировать ситуацию на рынке с точки зрения сокращения запасов. Сейчас мы входим, уже вошли в период высокого спроса в течение года. Запасы будут сокращаться и нормализовываться быстрей. Должны выйти на уровень запасов средний за последние пять лет, то есть рынок приведется в нормальное состояние", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Можно ли говорить о том, что это позволит долгосрочные цены на нефть держать? Нет. На самом деле те банки, которые занимаются хеджированием производителей на 2-3 года вперед, берут на себя очень серьезные риски. Я бы на их месте был гораздо более аккуратнее, они уже один раз обожглись, могут опять этот риск получить", - считает М.Орешкин.

"Да, рынок в ближайшие 9 месяцев работы соглашения будет находиться в состоянии снижающихся запасов, что будет поддерживать краткосрочные цены на нефть, а дальше (непонятно - ИФ)", - добавил он.

При этом министр отметил, что "российской экономике все равно, какая будет цена на нефть - мы всю макроэкономическую политику выстраиваем сейчас от $40 за баррель".