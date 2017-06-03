Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 17° 25° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 20° 29°

СНГ 03.06.2017 13:31

Долгосрочный прогноз развития РФ до 2035 г Минэкономразвития подготовит к 1 ноября - Орешкин

Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Долгосрочный прогноз подготовим к 1 ноября. Тогда и можно будет что-то обсуждать", - сказал он, отказавшись обсуждать, какие предложения по пенсионному возрасту могут быть заложены в прогноз.

В начале недели газета "Ведомости" со ссылкой на документ сообщала, что Минэкономразвития заложило в целевой вариант прогноза до 2035 г повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. При этом, по данным издания, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства сказал тогда "Интерфаксу", что пока долгосрочного прогноза как такового нет, это лишь технические таблицы с расчетами, при этом многое в них еще не учтено. А помимо целевого сценария разрабатывается и базовый вариант долгосрочного прогноза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Россия заинтересована в расширении экономсотрудничества с Азербайджаном - Улюкаев 45% россиян оценивают ситуацию в экономике страны как плохую - опрос Президенты России и Азербайджана обсуждают проблему сокращения товарооборота Москва и Баку приняли серьезные меры для диверсификации своих экономик – посол РФ в Азербайджане Зюганов предлагает ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность и сократить отток валюты Экономика РФ миновала пик кризиса - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]