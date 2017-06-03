Долгосрочный прогноз развития РФ до 2035 г Минэкономразвития подготовит к 1 ноября - Орешкин

Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Долгосрочный прогноз подготовим к 1 ноября. Тогда и можно будет что-то обсуждать", - сказал он, отказавшись обсуждать, какие предложения по пенсионному возрасту могут быть заложены в прогноз.

В начале недели газета "Ведомости" со ссылкой на документ сообщала, что Минэкономразвития заложило в целевой вариант прогноза до 2035 г повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. При этом, по данным издания, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства сказал тогда "Интерфаксу", что пока долгосрочного прогноза как такового нет, это лишь технические таблицы с расчетами, при этом многое в них еще не учтено. А помимо целевого сценария разрабатывается и базовый вариант долгосрочного прогноза.