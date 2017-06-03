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Дальнее зарубежье 03.06.2017 13:58

Песков по итогам переговоров Путина и Барзани: "Роснефть" уже ведет предметный разговор в рамках взаимодействия с Иракским Курдистаном

В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России Владимира Путина с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

"В целом, естественно, позитивно воспринимаются открывающиеся возможности взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая ведет уже предметный разговор", - заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне "на полях" Петербургского международного экономического форума В.Путин побеседовал с Н.Барзани. Ранее сообщалось, что в разговоре В.Путина и Н.Барзани была затронута тематика налаживающегося сотрудничества "Роснефти" с Иракским Курдистаном.

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Тэги: РОСНЕФТЬ, КУРДИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]