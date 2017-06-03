В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России Владимира Путина с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

"В целом, естественно, позитивно воспринимаются открывающиеся возможности взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая ведет уже предметный разговор", - заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне "на полях" Петербургского международного экономического форума В.Путин побеседовал с Н.Барзани. Ранее сообщалось, что в разговоре В.Путина и Н.Барзани была затронута тематика налаживающегося сотрудничества "Роснефти" с Иракским Курдистаном.