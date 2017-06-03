Путин и Гуттериш не обсуждали создание антитеррористического бюро ООН - Песков

Тематика создаваемого Бюро ООН по борьбе с терроризмом не обсуждалась в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антонио Гутерриша в ходе встречи на полях ПМЭФ-2017.

"Тема не обсуждалась", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча В.Путина и А.Гуттериша прошла накануне.