Министерство иностранных дел Бахрейна подтвердило хакерскую атаку, совершенную на страницу в "Твиттере" главы внешнеполитического ведомства Халеда бин Ахмед аль Халифа, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел королевства Бахрейн хотело бы прояснить, что страница в "Твиттере" министра иностранных дел Халеда бин Ахмед аль Халифа была сегодня (в субботу) взломана террористической группой, которая опубликовала ложные записи от имени министра", - уточняется в заявлении ведомства.

МИД Бахрейна также заявил, что в настоящее время работает над восстановлением страницы.

Ранее хакеры разместили на странице министра угрозы королевской семье Бахрейна, а также фото и видео.