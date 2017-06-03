Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 17° 25° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 20° 29°

Дальнее зарубежье 03.06.2017 14:25

МИД Бахрейна подтвердил взлом хакерами страницы министра в "Твиттере"

Министерство иностранных дел Бахрейна подтвердило хакерскую атаку, совершенную на страницу в "Твиттере" главы внешнеполитического ведомства Халеда бин Ахмед аль Халифа, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел королевства Бахрейн хотело бы прояснить, что страница в "Твиттере" министра иностранных дел Халеда бин Ахмед аль Халифа была сегодня (в субботу) взломана террористической группой, которая опубликовала ложные записи от имени министра", - уточняется в заявлении ведомства.

МИД Бахрейна также заявил, что в настоящее время работает над восстановлением страницы.

Ранее хакеры разместили на странице министра угрозы королевской семье Бахрейна, а также фото и видео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАХРЕЙН, МИД, ХАКЕРЫ, ВЗЛОМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]