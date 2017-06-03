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Регион 03.06.2017 14:55

Трамп: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и далее будут поддерживать Грузию и продолжать сотрудничество с Тбилиси.

"США, безусловно, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных ее границ", - написал Д.Трамп в своем письме к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, в котором американский лидер поздравляет его и весь грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая. Текст письма приводит в субботу пресс-служба правительства Грузии.

По словам американского президента, "после восстановления независимости Грузия стала лидером демократии в регионе и вносит свой вклад в дело глобальной безопасности".

"В регионе, который стоит перед проблемой незащищенности и испытывает давление со стороны внешних сил, Грузия твердо и целеустремленно стоит на пути самой выбирать свое будущее. Мы и в будущем будем поддерживать ваш выбор, так как независимость и демократия Грузии является примером для всего региона", - говорится в письме Д.Трампа.

"Я и моя администрация с надеждой смотрим на продолжение нашего сотрудничества, целью которого является обеспечение мира, благополучия и безопасности в наших странах", - заявляет американский президент.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАМП, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]