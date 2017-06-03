Трамп: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и далее будут поддерживать Грузию и продолжать сотрудничество с Тбилиси.
"США, безусловно, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных ее границ", - написал Д.Трамп в своем письме к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, в котором американский лидер поздравляет его и весь грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая. Текст письма приводит в субботу пресс-служба правительства Грузии.
По словам американского президента, "после восстановления независимости Грузия стала лидером демократии в регионе и вносит свой вклад в дело глобальной безопасности".
"В регионе, который стоит перед проблемой незащищенности и испытывает давление со стороны внешних сил, Грузия твердо и целеустремленно стоит на пути самой выбирать свое будущее. Мы и в будущем будем поддерживать ваш выбор, так как независимость и демократия Грузии является примером для всего региона", - говорится в письме Д.Трампа.
"Я и моя администрация с надеждой смотрим на продолжение нашего сотрудничества, целью которого является обеспечение мира, благополучия и безопасности в наших странах", - заявляет американский президент.
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