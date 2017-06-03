Россия не станет нападать на Эстонию - президент Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) уверен, что Россия не станет нападать на Эстонию, так как это приведет к противостоянию восточного соседа с НАТО.

"В случае войны со странами Балтии или Эстонией, это означает и войну с НАТО. Если произойдет столкновение России и НАТО, то навряд ли будут действовать джентельменские соглашения, что воюют только с Балтией или Эстонией. Это приведет к масштабным военным действиям", - сказал он в обнародованном в субботу интервью газете Илта Саномат (Ilta-Sanomat).

Президент выразил неверие, что противостояние великих держав станет лишь демонстрацией ограниченного применения силы.

В связи с ведущейся в Финляндии дискуссией об оказании Эстонии помощи в случае нападения России, С.Ниинистё сказал, что Эстония является членом НАТО и потому следовало бы лучше спросить, "станет ли Финляндия помогать НАТО оказывать помощь Эстонии".

С.Ниинистё выразил удовлетворение уровнем общения с российским коллегой и отметил, что часто общается с президентом России Владимиром Путиным.

"Дискуссии с ним очень четкие. Когда линии ясны, то после переговоров не нужны десятки репостов", - считает президент Финляндии.

Он отметил, что в последний раз разговаривал с В.Путиным в марте на Арктическом совете и сообщил, что ждет В.Путина с визитом в свою страну в июле. "Мы регулярно также разговариваем с ним по телефону".

В то же время он не решился давать характеристику президенту России, так как чтобы сделать это "нужно чертовски долго знать человека".

С.Ниинисте подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок и что будет выдвигать свою кандидатуру не от Коалиционной партии, председателем которой являлся до избрания главой государства в 2012, а планирует создать для этого движение избирателей.

"Я намерен выдвинуть свою кандидатуру не от одной партии, так как намерен быть президентом, представляющим интересы более широкой части населения," сказал С.Ниинистё.

Первый тур выборов президента состоится 28 января 2018 года, если президент избран не будет, второй тур намечен на 11 февраля.