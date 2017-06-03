Три взрыва прозвучали в Кабуле во время церемонии похорон, погибли 18 человек

В Кабуле произошло три взрыва, 18 человек погибли.

Взрывы произошли в субботу вблизи траурной процессии в районе Сарои Шамоли.

Телеканал Tolo News сообщил, что взрывы прозвучали во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана, погибшего накануне во время демонстрации протеста. Власти пока не комментируют происходящее.

Поводом для протестного движения накануне стал террористический акт в Кабуле в среду, который унес жизни почти ста человек, ранения получили более 500 жителей. Демонстранты требовали отставки президента, главы исполнительной власти и руководителей силовых структур, которых считают не способными остановить насилие.

В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Митингующие заявляли, что в результате обстрела полиции накануне погибли семь демонстрантов, однако по данным медиков "скорой помощи", жертвами стрельбы полицейских стали пять человек, одиннадцать человек были ранены, в том числе и восьмилетний ребенок.

Между тем, в субботу президент Афганистана Ашраф Гани провел экстренное заседание Совета безопасности с участием главы исполнительной власти. Об этом сообщается в твиттере пресс-службы президента.