В Эстонии верят в сохранение ведущей роли США в НАТО и регионе Балтийского моря

В министерстве обороны Эстонии уверены, что американцы сохраняют ведущую роль в НАТО и в деле защиты государств Балтийского региона.

"США только что обнародовали свой проект оборонного бюджета на 2018 год, в котором для укрепления безопасности Европы предусмотрено выделить $4,7 млрд. Это на $1,3 млрд больше, чем в 2017 году и это говорит о значении для США НАТО и региона Балтийского моря", - заявил канцлер Минобороны Эстонии Джонатан Всевиов (Jonatan Vseviov) после встречи с заместителем министра обороны США Робертом Уорком (Robert Work).

Как отметил Д.Всевиов, которого цитирует пресс-служба Минобороны Эстонии, он принял в США участие во встрече канцлеров министерств обороны США, стран Северной Европы и Балтии.

"Мы обсудили с коллегами положение с безопасностью в регионе Балтийского моря, в отношении чего у нас полное единодушие. Мы также обменялись мнениями в связи с региональными учениями Российской Федерации "Запад", - рассказал канцлер. Как сообщалось, совместные учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017" пройдут в сентябре.

Встреча прошла на базе ВМС США Camp Lejeune в штате Северная Каролина, где гостям продемонстрировали также боевые возможности морской пехоты США.