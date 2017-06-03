В Эстонии верят в сохранение ведущей роли США в НАТО и регионе Балтийского моря

В министерстве обороны Эстонии уверены, что американцы сохраняют ведущую роль в НАТО и в деле защиты государств Балтийского региона.
"США только что обнародовали свой проект оборонного бюджета на 2018 год, в котором для укрепления безопасности Европы предусмотрено выделить $4,7 млрд. Это на $1,3 млрд больше, чем в 2017 году и это говорит о значении для США НАТО и региона Балтийского моря", - заявил канцлер Минобороны Эстонии Джонатан Всевиов (Jonatan Vseviov) после встречи с заместителем министра обороны США Робертом Уорком (Robert Work).
Как отметил Д.Всевиов, которого цитирует пресс-служба Минобороны Эстонии, он принял в США участие во встрече канцлеров министерств обороны США, стран Северной Европы и Балтии.
"Мы обсудили с коллегами положение с безопасностью в регионе Балтийского моря, в отношении чего у нас полное единодушие. Мы также обменялись мнениями в связи с региональными учениями Российской Федерации "Запад", - рассказал канцлер. Как сообщалось, совместные учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017" пройдут в сентябре.
Встреча прошла на базе ВМС США Camp Lejeune в штате Северная Каролина, где гостям продемонстрировали также боевые возможности морской пехоты США.
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