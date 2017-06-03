Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 32° Завтра 17° 25° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 20° 29°

Дальнее зарубежье 03.06.2017 15:58

В Эстонии верят в сохранение ведущей роли США в НАТО и регионе Балтийского моря

В министерстве обороны Эстонии уверены, что американцы сохраняют ведущую роль в НАТО и в деле защиты государств Балтийского региона.

"США только что обнародовали свой проект оборонного бюджета на 2018 год, в котором для укрепления безопасности Европы предусмотрено выделить $4,7 млрд. Это на $1,3 млрд больше, чем в 2017 году и это говорит о значении для США НАТО и региона Балтийского моря", - заявил канцлер Минобороны Эстонии Джонатан Всевиов (Jonatan Vseviov) после встречи с заместителем министра обороны США Робертом Уорком (Robert Work).

Как отметил Д.Всевиов, которого цитирует пресс-служба Минобороны Эстонии, он принял в США участие во встрече канцлеров министерств обороны США, стран Северной Европы и Балтии.

"Мы обсудили с коллегами положение с безопасностью в регионе Балтийского моря, в отношении чего у нас полное единодушие. Мы также обменялись мнениями в связи с региональными учениями Российской Федерации "Запад", - рассказал канцлер. Как сообщалось, совместные учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017" пройдут в сентябре.

Встреча прошла на базе ВМС США Camp Lejeune в штате Северная Каролина, где гостям продемонстрировали также боевые возможности морской пехоты США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, США


Похожие новости


Эстония будет продвигать Грузию в НАТО - министр обороны Эстония готова принять истребители НАТО на восемь месяцев - глава Минобороны Эстония остается приверженной "политике открытых дверей" НАТО Сайт Минобороны Эстонии мог подвергнуться хакерской атаке Anonymous Министр обороны Эстонии против исследований возможности прокладки новых ниток Nord Stream

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]