Джонсону пообещали сохранить за ним пост главы МИД Британии в случае победы консерваторов на выборах - СМИ

Главе МИД Британии Борису Джонсону пообещали сохранить за ним этот пост в случае победы Консервативной партии Великобритании на выборах 8 июня, сообщает в субботу газета "Дейли телеграф" со ссылкой на два источника.
"Борис Джонсон получил заверения со стороны Даунинг-стрит, что его не заменят на позиции министра иностранных дел, если тори переизберутся", - пишет газета.
Источники уточнили, что после того, как Б.Джонсон получил эту информацию, он "заметно успокоился по поводу своего будущего в политике". Предположительно, он узнал об этом в конце апреля или в начале мая. При этом не известно, кто и каким образом ему это сообщили.
Представитель Б.Джонсона отказалась комментировать эту информацию изданию.
Всеобщие выборы в стране запланированы на 8 июня 2017 года.
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