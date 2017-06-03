Джонсону пообещали сохранить за ним пост главы МИД Британии в случае победы консерваторов на выборах - СМИ

Главе МИД Британии Борису Джонсону пообещали сохранить за ним этот пост в случае победы Консервативной партии Великобритании на выборах 8 июня, сообщает в субботу газета "Дейли телеграф" со ссылкой на два источника.

"Борис Джонсон получил заверения со стороны Даунинг-стрит, что его не заменят на позиции министра иностранных дел, если тори переизберутся", - пишет газета.

Источники уточнили, что после того, как Б.Джонсон получил эту информацию, он "заметно успокоился по поводу своего будущего в политике". Предположительно, он узнал об этом в конце апреля или в начале мая. При этом не известно, кто и каким образом ему это сообщили.

Представитель Б.Джонсона отказалась комментировать эту информацию изданию.

Всеобщие выборы в стране запланированы на 8 июня 2017 года.