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Дальнее зарубежье 03.06.2017 16:34

Джонсону пообещали сохранить за ним пост главы МИД Британии в случае победы консерваторов на выборах - СМИ

Главе МИД Британии Борису Джонсону пообещали сохранить за ним этот пост в случае победы Консервативной партии Великобритании на выборах 8 июня, сообщает в субботу газета "Дейли телеграф" со ссылкой на два источника.

"Борис Джонсон получил заверения со стороны Даунинг-стрит, что его не заменят на позиции министра иностранных дел, если тори переизберутся", - пишет газета.

Источники уточнили, что после того, как Б.Джонсон получил эту информацию, он "заметно успокоился по поводу своего будущего в политике". Предположительно, он узнал об этом в конце апреля или в начале мая. При этом не известно, кто и каким образом ему это сообщили.

Представитель Б.Джонсона отказалась комментировать эту информацию изданию.

Всеобщие выборы в стране запланированы на 8 июня 2017 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]