Взрывы в Кабуле могли устроить террористы-смертники

Взрывы, прогремевшие в субботу в ходе траурной церемонии в столице Афганистана, могли устроить террористы-смертники.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Маджру сообщил СМИ, что тела двух террористов-смертников вывезены из зоны теракта.

Со своей стороны очевидцы утверждают, что три террориста-смертника привели в действие находившиеся на них взрывные устройства, находясь в толпе. "Когда участники траурной церемонии выстраивались на намаз, прогремел взрыв в первом ряду. Затем с разницей в несколько секунд, в других рядах молящихся прогремели еще два взрыва", - сообщили очевидцы телеканалу Tolo News.

Ранее Минздрав Афганистана сообщил, что в результате взрывов в субботу в Кабуле погибли 18 и ранены 12 человек.

По предварительным данным, которые озвучил В.Маджру, помимо останков террористов, из зоны теракта вывезены тела двух погибших. Медиками и частными лицами в ближайшие лечебные учреждения доставлен 21 раненый. "Министерство здравоохранения пытается выяснить точное число жертв сегодняшнего теракта", - заявил В.Маджру.

По данным телеканала Tolo News, в районе Сарои Шамоли афганской столицы во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста, прозвучало три взрыва.

Сообщается, что в церемонии похорон принимали участие руководители правительства, в том числе и глава исполнительной власти Абдулла Абдула, сенаторы, депутаты парламента, руководители силовых структур.

Поводом для протестного движения накануне стал террористический акт в Кабуле, произошедший в среду, который унес жизни почти ста человек, ранения получили более 500 жителей. Демонстранты требовали отставки президента, главы исполнительной власти и руководителей силовых структур, которых считают не способными остановить насилие.

В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Митингующие заявляли, что в результате обстрела полиции накануне погибли семь демонстрантов, однако, по данным медиков "скорой помощи", жертвами стрельбы полицейских стали пять человек, одиннадцать человек были ранены, в том числе и восьмилетний ребенок.