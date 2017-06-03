Взрывы в Кабуле могли устроить террористы-смертники

Взрывы, прогремевшие в субботу в ходе траурной церемонии в столице Афганистана, могли устроить террористы-смертники.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Маджру сообщил СМИ, что тела двух террористов-смертников вывезены из зоны теракта.
Со своей стороны очевидцы утверждают, что три террориста-смертника привели в действие находившиеся на них взрывные устройства, находясь в толпе. "Когда участники траурной церемонии выстраивались на намаз, прогремел взрыв в первом ряду. Затем с разницей в несколько секунд, в других рядах молящихся прогремели еще два взрыва", - сообщили очевидцы телеканалу Tolo News.
Ранее Минздрав Афганистана сообщил, что в результате взрывов в субботу в Кабуле погибли 18 и ранены 12 человек.
По предварительным данным, которые озвучил В.Маджру, помимо останков террористов, из зоны теракта вывезены тела двух погибших. Медиками и частными лицами в ближайшие лечебные учреждения доставлен 21 раненый. "Министерство здравоохранения пытается выяснить точное число жертв сегодняшнего теракта", - заявил В.Маджру.
По данным телеканала Tolo News, в районе Сарои Шамоли афганской столицы во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста, прозвучало три взрыва.
Сообщается, что в церемонии похорон принимали участие руководители правительства, в том числе и глава исполнительной власти Абдулла Абдула, сенаторы, депутаты парламента, руководители силовых структур.
Поводом для протестного движения накануне стал террористический акт в Кабуле, произошедший в среду, который унес жизни почти ста человек, ранения получили более 500 жителей. Демонстранты требовали отставки президента, главы исполнительной власти и руководителей силовых структур, которых считают не способными остановить насилие.
В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Митингующие заявляли, что в результате обстрела полиции накануне погибли семь демонстрантов, однако, по данным медиков "скорой помощи", жертвами стрельбы полицейских стали пять человек, одиннадцать человек были ранены, в том числе и восьмилетний ребенок.
Батальон ОСС ВС Азербайджана завершил оценочное учение НАТО 2-го уровня
Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 110 раз - Минобороны
Договоренности ОПЕК и неОПЕК позволят поддержать цены на нефть лишь в краткосрочной перспективе - Орешкин
Главы желдорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут встречу в Баку во второй декаде июня
Власти Азербайджана и Коста-Рики будут содействовать прямым контактам между бизнес-кругами двух стран
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»