В Бразилии задержали бывшего помощника и друга президента Темера

Полиция задержала бывшего специального помощника и друга президента Бразилии Мишела Темера в рамках расследования о коррупции, сообщает в субботу телерадиокомпания "Глобу".
Бывший советник, экс-депутат Родригу Роча Лоурес был задержан в собственном доме в столице Бразилии.
Как отмечает "Глобу", ранее была обнародована видеозапись, на которой Р.Роча Лоурес несет сумку, в которой находились 500 тыс. бразильских реалов ($154 тыс.) наличными. Прокуроры полагают, что эти средства были взяткой от топ-менеджеров компании JBS.
До политической карьеры Р. Роча Лоурес занимался бизнесом.
На этой неделе Верховный суд Бразилии постановил провести допрос М.Темера по делу о коррупции в течение десяти дней.
Как сообщалось, журналисты "Глобу" направили в Верховный суд аудиозапись, на которой был записан разговор между, предположительно, М.Темером и одним из топ-менеджеров JBS Джосли Батистой. В ходе этого разговора М.Темер одобряет дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции.
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