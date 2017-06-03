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Дальнее зарубежье 03.06.2017 17:27

В Бразилии задержали бывшего помощника и друга президента Темера

Полиция задержала бывшего специального помощника и друга президента Бразилии Мишела Темера в рамках расследования о коррупции, сообщает в субботу телерадиокомпания "Глобу".

Бывший советник, экс-депутат Родригу Роча Лоурес был задержан в собственном доме в столице Бразилии.

Как отмечает "Глобу", ранее была обнародована видеозапись, на которой Р.Роча Лоурес несет сумку, в которой находились 500 тыс. бразильских реалов ($154 тыс.) наличными. Прокуроры полагают, что эти средства были взяткой от топ-менеджеров компании JBS.

До политической карьеры Р. Роча Лоурес занимался бизнесом.

На этой неделе Верховный суд Бразилии постановил провести допрос М.Темера по делу о коррупции в течение десяти дней.

Как сообщалось, журналисты "Глобу" направили в Верховный суд аудиозапись, на которой был записан разговор между, предположительно, М.Темером и одним из топ-менеджеров JBS Джосли Батистой. В ходе этого разговора М.Темер одобряет дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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