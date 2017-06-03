Двум грузинским компаниям вернут самолеты и вертолеты, незаконно изъятые при режиме Саакашвили

Грузинским компаниям Fly Adjara и "Авиатор" вернут два самолета и три вертолета, незаконно изъятые у них высокими должностными лицами Минобороны весной 2012 года при президентстве Михаила Саакашвили, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

"На основании решения прокуратуры, представителям ООО Fly Adjara и ООО "Авиатор" будут возвращены два самолета Comp Air 8 и Comp Air 10 и три вертолета EXEC162F, а также десять комплектов для сборки вертолета этого типа, размещенные и складированные на базе министерства обороны", - сказано в сообщении.

Как установило следствие, данные летательные аппараты против воли их владельцев незаконно были забраны из ангаров ООО "Авиатор", находящихся в Батумском международном аэропорту, "с целью их дальнейшего использования и присвоения".

"Что касается бывших чиновников, уличенных в незаконном изъятии имущества, по отношению к ним будут приняты соответствующие правовые решения", - заявляет прокуратура.

В марте 2015 года при Главной прокуратуре Грузии был создан специальный департамент по изучению правонарушений, допущенных должностными лицами во время правления в стране режима М.Саакашвили. За этот период департамент раскрыл около 60 случаев незаконного изъятия имущества, признав пострадавшими более 100 граждан, которым вернули движимое и недвижимое имущество, в том числе автомобили, квартиры, офисные и коммерческие площади, винный завод, плавательный комплекс, земельные участки и другое.

В настоящее время в процессе изучения в следственных органах Грузии все еще находятся десятки тысяч обращений и жалоб граждан, в которых говорится о нанесении им физического и материального урона со стороны бывших должностных лиц.