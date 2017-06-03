Премьер Индии подтвердил намерение соблюдать условия соглашения по климату

Глава правительства Индии Нарендра Моди заявил о готовности защищать природные ресурсы и о намерении соблюдать условия международного климатического соглашения 2016 года в рамках борьбы с изменением климата, сообщает в субботу сайт газеты "Хиндустан таймс".

"Парижское соглашение отражает наш долг защищать Землю и наши природные ресурсы. Для нас (Индии - ИФ), это догмат веры", - говорится в заявлении премьера, опубликованном в официальном "Твиттере" Н.Моди.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Большинство политиков из различных стран мира назвали это решение большой ошибкой.