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Дальнее зарубежье 03.06.2017 18:15

Премьер Индии подтвердил намерение соблюдать условия соглашения по климату

Глава правительства Индии Нарендра Моди заявил о готовности защищать природные ресурсы и о намерении соблюдать условия международного климатического соглашения 2016 года в рамках борьбы с изменением климата, сообщает в субботу сайт газеты "Хиндустан таймс".

"Парижское соглашение отражает наш долг защищать Землю и наши природные ресурсы. Для нас (Индии - ИФ), это догмат веры", - говорится в заявлении премьера, опубликованном в официальном "Твиттере" Н.Моди.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Большинство политиков из различных стран мира назвали это решение большой ошибкой.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР, КЛИМАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]