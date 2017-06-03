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Дальнее зарубежье 03.06.2017 18:37

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек

Число погибших в результате взрывов в ходе траурной церемонии в Кабуле выросло до 20 человек, еще 87 получили ранения, сообщает в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

По данным телеканала, взрывы устроили террористы-смертники. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Маджру сообщил СМИ, что тела двух террористов-смертников вывезены из зоны теракта.

Как сообщалось, в районе Сарои Шамоли афганской столицы во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста, прогремело три взрыва. Пока ни одна из группировок не взяла на себя за это ответственность.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]