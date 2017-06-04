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Дальнее зарубежье 04.06.2017 08:57

Во время инцидента на Лондонском мосту погибли шесть человек - данные полиции

Участники терактов, напавшие на прохожих на Лондонском мосту и рынке Боро были одеты в жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это были муляжи, сообщается на официальном сайте полиции Лондона.

"Вооруженные офицеры полиции быстро и храбро отреагировали на происходящее. Подозреваемые были встречены и трое из них застрелены в районе рынка Боро в течение девяти минут после поступления первого сообщения. На подозреваемых были жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это муляжи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным полиции, во время инцидента на Лондонском мосту погибли шесть человек. В свою очередь британская Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет о 30 пострадавших, которых доставили в пять больниц Лондона.

Как сообщали британские СМИ, вечером в субботу неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и вооружившись охотничьими ножами напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан.

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Тэги: ЛОНДОН, МОСТ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]