Во время инцидента на Лондонском мосту погибли шесть человек - данные полиции

Участники терактов, напавшие на прохожих на Лондонском мосту и рынке Боро были одеты в жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это были муляжи, сообщается на официальном сайте полиции Лондона.
"Вооруженные офицеры полиции быстро и храбро отреагировали на происходящее. Подозреваемые были встречены и трое из них застрелены в районе рынка Боро в течение девяти минут после поступления первого сообщения. На подозреваемых были жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это муляжи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным полиции, во время инцидента на Лондонском мосту погибли шесть человек. В свою очередь британская Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет о 30 пострадавших, которых доставили в пять больниц Лондона.
Как сообщали британские СМИ, вечером в субботу неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и вооружившись охотничьими ножами напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Батальон ОСС ВС Азербайджана завершил оценочное учение НАТО 2-го уровня
Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами
Договоренности ОПЕК и неОПЕК позволят поддержать цены на нефть лишь в краткосрочной перспективе - Орешкин
Главы желдорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут встречу в Баку во второй декаде июня
Власти Азербайджана и Коста-Рики будут содействовать прямым контактам между бизнес-кругами двух стран
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»