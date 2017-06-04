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Дальнее зарубежье 04.06.2017 09:15

Трамп пообещал оказать помощь Лондону и Великобритании после трех инцидентов

Президент США Дональд Трамп на своей страничке в "Твиттер" заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы помочь Лондону и Великобритании после трех инцидентов, произошедших в субботу вечером.

"Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы оказать помощь Лондону и Великобритании. Мы с вами. Благослови вас бог", - говорится в сообщении.

Как сообщали британские СМИ, вечером в субботу неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар. Сообщалось о нескольких пострадавших, в том числе получивших ножевые ранения. Однако полиция официально эти данные не подтверждала.

Район, где произошел инцидент, оцеплен вооруженными полицейскими. Жителям Лондона посоветовали "сохранять спокойствие, но не терять бдительность". К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан.

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Тэги: ТРАМП, ИНЦИДЕНТЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]