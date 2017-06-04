Следствие в тверской области возбудило уголовное дело по факту массового убийства восьми человек - СКР

Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек - двух женщин и шести мужчин, сообщает в воскресенье Следственный комитет РФ.
"По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября", на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России. Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия. На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.
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