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СНГ 04.06.2017 09:31

Следствие в тверской области возбудило уголовное дело по факту массового убийства восьми человек - СКР

Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек - двух женщин и шести мужчин, сообщает в воскресенье Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября", на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России. Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия. На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

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Тэги: ТВЕРЬ, УБИЙСТВО, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]