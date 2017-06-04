15 июня выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", сообщает пресс-служба президента России.

"15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени (13:00 по бакинскому времени) в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным"", - говорится в сообщении.

"В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - отмечается в сообщении.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо - специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва - Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "ОК Live" - первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Вопросы принимаются начиная с 9:00 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

Официальное приложение "Москва - Путину" для мобильных устройств доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.

Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом, говорится в сообщении.