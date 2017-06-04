Меркель и Макрон соболезнуют Британии в связи с терактами, выражают солидарность

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон выразили соболезнования и солидарность Британии в связи с ночными терактами в Лондоне.

"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция, как никогда, рядом с Великобританией. Мои мысли с жертвами и их близкими", - написал президент в своем "Твиттере" в воскресенье.

А.Меркель также выразила сочувствие и солидарность британскому народу.

"Наши мысли с лондонцами. Мы выстоим вместе против террора", - говорится в заявлении канцлера, распространённом официальным представителем правительства Германии Штеффаном Зайбертом.

Ранее мэр Лондона Садик Хан прокомментировал теракты в столице и выразил соболезнования всем, кого затронули теракты.

Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех террористов, атаковавших людей в Лондоне.

По последним данным, шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы