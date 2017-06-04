Меркель и Макрон соболезнуют Британии в связи с терактами, выражают солидарность

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон выразили соболезнования и солидарность Британии в связи с ночными терактами в Лондоне.
"Столкнувшись с этой новой трагедией, Франция, как никогда, рядом с Великобританией. Мои мысли с жертвами и их близкими", - написал президент в своем "Твиттере" в воскресенье.
А.Меркель также выразила сочувствие и солидарность британскому народу.
"Наши мысли с лондонцами. Мы выстоим вместе против террора", - говорится в заявлении канцлера, распространённом официальным представителем правительства Германии Штеффаном Зайбертом.
Ранее мэр Лондона Садик Хан прокомментировал теракты в столице и выразил соболезнования всем, кого затронули теракты.
Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех террористов, атаковавших людей в Лондоне.
По последним данным, шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы
Президент Алиев соболезнует в связи с терактами в Лондоне и призывает к последовательной борьбе с терроризмом
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Батальон ОСС ВС Азербайджана завершил оценочное учение НАТО 2-го уровня
Договоренности ОПЕК и неОПЕК позволят поддержать цены на нефть лишь в краткосрочной перспективе - Орешкин
Главы желдорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины проведут встречу в Баку во второй декаде июня
Власти Азербайджана и Коста-Рики будут содействовать прямым контактам между бизнес-кругами двух стран
Заключенных в грузинских тюрьмах разделят на курящих и некурящих
Глава Минэнерго Азербайджана госпитализирован из-за проблем с сердцем
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»