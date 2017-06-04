Парламентские выборы в Британии должны пройти по графику, несмотря на теракты - мэр Лондона

Мэр Лондона Садик Хан заявил в воскресенье, что последние теракты в Лондон не должны оказать влияние на график парламентских выборов в Великобритании, которые запланированы на 8 июня.

"Они (террористы - ИФ) хотят, чтобы мы прекратили наслаждаться теми свободами, что у нас есть (. . .) они хотят, чтобы мы не голосовали на всеобщих выборах в четверг (. . .) мы не можем позволить им сделать этого", - сказал он.

"Я не сторонник переноса выборов, я страстный сторонник демократии (. . .) одна из вещей, которую ненавидят террористы - это демократия", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни улицы Лондона будут патрулировать усиленные наряды полиции.

С.Хан также заявил, что уровень террористической угрозы остается "серьезным" - на уровне, предшествующем "критическому". Он добавил, что не считает ошибкой снижение уровня опасности с критического до серьезного спустя несколько дней после террористического акта в Манчестере 22 мая.

Кроме этого, мэр Лондона призвал сограждан к спокойствию и бдительности.

Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех террористов.

По последним данным, шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы