Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9097 RUR   0.0302 GBR   2.1916 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 17° 27° 6 Июн 20° 29° 7 Июн 22° 31°

Дальнее зарубежье 04.06.2017 11:15

Парламентские выборы в Британии должны пройти по графику, несмотря на теракты - мэр Лондона

Мэр Лондона Садик Хан заявил в воскресенье, что последние теракты в Лондон не должны оказать влияние на график парламентских выборов в Великобритании, которые запланированы на 8 июня.

"Они (террористы - ИФ) хотят, чтобы мы прекратили наслаждаться теми свободами, что у нас есть (. . .) они хотят, чтобы мы не голосовали на всеобщих выборах в четверг (. . .) мы не можем позволить им сделать этого", - сказал он.

"Я не сторонник переноса выборов, я страстный сторонник демократии (. . .) одна из вещей, которую ненавидят террористы - это демократия", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни улицы Лондона будут патрулировать усиленные наряды полиции.

С.Хан также заявил, что уровень террористической угрозы остается "серьезным" - на уровне, предшествующем "критическому". Он добавил, что не считает ошибкой снижение уровня опасности с критического до серьезного спустя несколько дней после террористического акта в Манчестере 22 мая.

Кроме этого, мэр Лондона призвал сограждан к спокойствию и бдительности.

Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех террористов.

По последним данным, шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛОНДОН, ТЕРАКТЫ, ВЫБОРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]