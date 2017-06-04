Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату

Крупнейший ритейлер мира Wal-Mart Stores Inc. предлагает сотрудникам доставлять заказы, сделанные через его интернет-магазин, по пути домой.

Как говорится в официальном блоге компании, сотрудники могут осуществлять доставку на собственных машинах после завершения рабочей смены и получать за это дополнительные деньги.

Пока программа действует в тестовом режиме в трех магазинах в штатах Арканзас и Нью-Джерси.

У Wal-Mart более 4,7 тыс. магазинов в США и более 1 млн сотрудников, и сейчас ритейлер хочет использовать эти ресурсы, чтобы расширить конкуренцию с такими лидерами электронной коммерции, как Amazon.com Inc. Для 90% населения США в пределах 16 км есть хотя бы один магазин Wal-Mart.

По оценкам EMarketer, расходы американцев в интернет-магазинах в этом году увеличатся на 16%, до $462 млрд, тогда как темпы роста расходов в обычных магазинах будут вчетверо меньше.