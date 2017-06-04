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Дальнее зарубежье 04.06.2017 11:55

Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату

Крупнейший ритейлер мира Wal-Mart Stores Inc. предлагает сотрудникам доставлять заказы, сделанные через его интернет-магазин, по пути домой.

Как говорится в официальном блоге компании, сотрудники могут осуществлять доставку на собственных машинах после завершения рабочей смены и получать за это дополнительные деньги.

Пока программа действует в тестовом режиме в трех магазинах в штатах Арканзас и Нью-Джерси.

У Wal-Mart более 4,7 тыс. магазинов в США и более 1 млн сотрудников, и сейчас ритейлер хочет использовать эти ресурсы, чтобы расширить конкуренцию с такими лидерами электронной коммерции, как Amazon.com Inc. Для 90% населения США в пределах 16 км есть хотя бы один магазин Wal-Mart.

По оценкам EMarketer, расходы американцев в интернет-магазинах в этом году увеличатся на 16%, до $462 млрд, тогда как темпы роста расходов в обычных магазинах будут вчетверо меньше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, WALMART, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]