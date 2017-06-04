Британские консерваторы приостанавливают предвыборную кампанию после терактов в Лондоне

Консервативная партия Великобритании в воскресенье объявила о приостановке избирательной кампании в связи с последними атаками в Лондоне, говорится в заявлении представителя премьера страны, лидера тори Терезы Мэй.

"Консервативная партия не будет сегодня проводить кампанию на национальном уровне", - приводит выдержки из этого заявления британский телеканал "Скай-ньюс".

Согласно сообщению, в партии продолжат внимательно следить за дальнейшим расследованием серии терактов в Лондоне.

Парламентские выборы в Великобритании запланированы на 8 июня.

Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Позже террористы были ликвидированы. По последним данным, в результате шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы

На воскресенье запланировано заседание чрезвычайного комитета COBRA под руководством Т.Мэй, посвященное последним событиям.