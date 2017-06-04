Более тысячи боевиков ИГ находятся на Филиппинах, заявляет глава Минобороны Индонезии

Примерно 1,2 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) действуют на территории Филиппин, приводят западные СМИ слова министра обороны Индонезии Рямизарда Рякуду.
"Прошлой ночью мне сообщили, что на Филиппинах - 1200 человек ИГ, в том числе 40 выходцев из Индонезии", - сказал министр в ходе Азиатского саммита по безопасности (Шангри-Ла Диалог) в Сингапуре.
Министр отдельно упомянул угрозу со стороны террористов, прибывающих из других стран, и заявил о необходимости "всеобъемлющего" подхода для противостояния этому вызову.
В свою очередь, как заявил замминистра обороны Филиппин генерал Рикардо Дэвид, оценки индонезийской стороны являются новостью для него. Ранее филиппинские власти полагали, что на территории стороны воюет гораздо меньше террористов ИГ - от 250 до 400 человек, подчеркнул Р.Дэвид.
Он отметил, что иностранные боевики перебираются на филиппинский остров Минданао, где в настоящий момент идут бои против местных террористических групп, через море Сулу и море Сулавеси.
Одна из основных тем трехдневного Азиатского саммита по безопасности - возросшая угроза терроризма, включая прибытие иностранных боевиков после участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. На саммите, в том числе, присутствует шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
Западные СМИ напоминают, что с 23 мая в районе филиппинского города Марави на острове Минданао идут бои с исламскими экстремистами. По последним данным, жертвами конфликта стали не менее 177 человек, включая 120 боевиков.
Однако до 50 боевиков продолжают удерживать центр Марави - города с населением 200 тыс. человек, добавляют СМИ.
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