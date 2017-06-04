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Дальнее зарубежье 04.06.2017 12:32

Путин соболезнует британцам и осуждает теракт в Лондоне - Песков

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне, он осуждает это преступление, заявил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне", - сказал Д.Песков.

"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнований премьер- министру Великобритании Терезе Мэй", - добавил он.

Вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Позже террористы были ликвидированы. По последним данным, шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы.

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Тэги: ПУТИН, БРИТАНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]