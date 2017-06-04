Путин соболезнует британцам и осуждает теракт в Лондоне - Песков

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне, он осуждает это преступление, заявил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне", - сказал Д.Песков.

"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнований премьер- министру Великобритании Терезе Мэй", - добавил он.

Вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Позже террористы были ликвидированы. По последним данным, шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы.