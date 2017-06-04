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Дальнее зарубежье 04.06.2017 12:51

Шиитское ополчение Ирака освободило от ИГ город Эль-Баадж возле границы с Сирией - СМИ

Шиитские формирования ополченцев выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из иракского города Эль-Баадж, расположенного на границе Ирака и Сирии, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар".

Этим формированиям ополченцев оказывает поддержку Иран, отмечает издание.

По данным "Дейли стар", в результате освобождения Эль-Бааджа находящаяся под контролем террористов зона на границе Ирака и Сирии сократилась.

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Тэги: ИРАК, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]