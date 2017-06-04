Шиитское ополчение Ирака освободило от ИГ город Эль-Баадж возле границы с Сирией - СМИ

Шиитские формирования ополченцев выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из иракского города Эль-Баадж, расположенного на границе Ирака и Сирии, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар".

Этим формированиям ополченцев оказывает поддержку Иран, отмечает издание.

По данным "Дейли стар", в результате освобождения Эль-Бааджа находящаяся под контролем террористов зона на границе Ирака и Сирии сократилась.