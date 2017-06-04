Обнаружена девятая жертва массового убийства в Тверской области - СК

Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области было найдено тело еще одной женщины после массового убийства в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области.
"В ходе осмотра места происшествия, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число убитых выросло до девяти человек.
Ранее в СКР сообщали об убийстве восьми человек - двух женщин и шести мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября", на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан, им оказался 45-летний москвич. По данным полиции, в момент преступления он был пьян.
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