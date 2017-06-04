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Дальнее зарубежье 04.06.2017 13:13

При терактах в Лондоне пострадали не менее четырех французов - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил французскому радио, что в результате серии терактов в Лондоне накануне пострадали четыре гражданина Франции, сообщает британское издание "Дейли телеграф".

Ранее британские СМИ передавали со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что от терактов пострадали двое французов.

Также "Дейли телеграф" сообщает, что среди пострадавших - двое приезжих из Новой Зеландии, мужчина и женщина.

Британские СМИ сообщали, что вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех террористов, атаковавших людей в Лондоне.

По последним данным, погибли семь человек, не менее 48 госпитализированы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]