Боевые действия в Сирии продолжаются, несмотря на формирование зон деэскалации - оппозиция

Вооруженная сирийская оппозиция утверждает, что создание зон деэскалации в Сирии не остановило боевые действия.

"О каких переменах может идти речь, когда силы сирийского режима массированно обстреливают город Даръа", - заявил "Интерфаксу" советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхья Аль-Ариди.

В свою очередь информированный источник в Астане сообщил "Интерфаксу", что представители вооруженной сирийской оппозиции получили приглашение на участие в очередном раунде переговоров 12-13 июня.

"Приглашение они получили, однако отказались сразу дать ответ, обратной связи от них нет до сих пор", - сказал источник.

Накануне замглавы российского МИД Геннадий Гатилов подтвердил "Интерфаксу" планы проведения очередной встречи по Сирии в Астане 12-13 июня.

Ранее сообщалось, что формирование зон деэскалации в Сирии, документ о создании которых был подписан 4 мая в Астане представителями России, Турции и Ирана, выступившими гарантами перемирия, должно завершиться 4 июня.