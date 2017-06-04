Боевые действия в Сирии продолжаются, несмотря на формирование зон деэскалации - оппозиция

Вооруженная сирийская оппозиция утверждает, что создание зон деэскалации в Сирии не остановило боевые действия.
"О каких переменах может идти речь, когда силы сирийского режима массированно обстреливают город Даръа", - заявил "Интерфаксу" советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхья Аль-Ариди.
В свою очередь информированный источник в Астане сообщил "Интерфаксу", что представители вооруженной сирийской оппозиции получили приглашение на участие в очередном раунде переговоров 12-13 июня.
"Приглашение они получили, однако отказались сразу дать ответ, обратной связи от них нет до сих пор", - сказал источник.
Накануне замглавы российского МИД Геннадий Гатилов подтвердил "Интерфаксу" планы проведения очередной встречи по Сирии в Астане 12-13 июня.
Ранее сообщалось, что формирование зон деэскалации в Сирии, документ о создании которых был подписан 4 мая в Астане представителями России, Турции и Ирана, выступившими гарантами перемирия, должно завершиться 4 июня.
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