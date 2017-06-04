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Дальнее зарубежье 04.06.2017 13:28

Боевые действия в Сирии продолжаются, несмотря на формирование зон деэскалации - оппозиция

Вооруженная сирийская оппозиция утверждает, что создание зон деэскалации в Сирии не остановило боевые действия.

"О каких переменах может идти речь, когда силы сирийского режима массированно обстреливают город Даръа", - заявил "Интерфаксу" советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхья Аль-Ариди.

В свою очередь информированный источник в Астане сообщил "Интерфаксу", что представители вооруженной сирийской оппозиции получили приглашение на участие в очередном раунде переговоров 12-13 июня.

"Приглашение они получили, однако отказались сразу дать ответ, обратной связи от них нет до сих пор", - сказал источник.

Накануне замглавы российского МИД Геннадий Гатилов подтвердил "Интерфаксу" планы проведения очередной встречи по Сирии в Астане 12-13 июня.

Ранее сообщалось, что формирование зон деэскалации в Сирии, документ о создании которых был подписан 4 мая в Астане представителями России, Турции и Ирана, выступившими гарантами перемирия, должно завершиться 4 июня.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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