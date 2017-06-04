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Дальнее зарубежье 04.06.2017 13:45

Грузия не собирается сокращать свой контингент в Афганистане - Минобороны

Министерство обороны Грузии опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что якобы планируется сокращение численности грузинского контингента в Афганистане, принимающего участие в осуществляемой под эгидой НАТО миссии "Решительная поддержка".

В распространенном в воскресенье заявлении Минобороны говорится, что в текущий период в повестке дня не стоит внесение каких-либо изменений в этом направлении.

"Грузия остается преданной взятым перед альянсом обязательствам, которые подразумевают контрибуцию вплоть до весны 2018 года", - подчеркивают в ведомстве.

Накануне грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что Минобороны Грузии несколько недель назад обратилось в штаб-квартиру НАТО по вопросу сокращения до уровня взвода находящейся под командованием немецкого командования грузинской роты.

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих. За время участия в миротворческой миссии Грузия потеряла около трех десятков военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]