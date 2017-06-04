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Дальнее зарубежье 04.06.2017 14:04

Бывший чиновник пытался ограбить казино в Маниле и устроил пожар, в результате которого погибли 38 человек - полиция

Нападение на казино в Маниле, жертвами которого стали 38 человек, являлось не террористической атакой, а неудачной попыткой ограбления, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на шефа полиции страны Оскара Албаялде.

Как заявил он на пресс-конференции в воскресенье, в нападении принимал участие один человек. При этом шеф полиции подчеркнул, что "это не террористический акт".

АП отмечает, что грабителем оказался бывший сотрудник департамента финансов Филиппин Джесси Карлос. Он был уволен в 2014 год из-за того, что попытался скрыть от властей свое имущество и, таким образом, нарушил требование о прозрачности активов государственных служащих на Филиппинах. Ему запретили занимать какие-либо государственные посты и лишили выходного пособия. Кроме этого, Дж.Карлос пристрастился к азартным играм, но средств ему не хватало.

В ходе ограбления в ночь на 2 июня Дж.Карлос вступил в перестрелку с охраной, а затем поджег игровые столы, чтобы, по-видимому, затруднить свое преследование. При этом в отеле и казино находилось множество людей. Начался сильный пожар, в результате которого погибли 38 человек. Большинство из них задохнулись от дыма на втором этаже, где они прятались в VIP-комнатах.

Сам грабитель был найден мертвым на пятом этаже отеля. По данным полиции, он поджег в комнату, до которой добрался, а затем застрелился.

В пятницу ответственность за нападение на отель Resorts World Manila, в котором работало казино, взяла на себя группировка "Исламское государство". Однако власти опровергли эти заявления, отметив, что доказательств террористического следа нет.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, КАЗИНО, НАПАДЕНИЕ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]