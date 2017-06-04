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Дальнее зарубежье 04.06.2017 13:57

Последние теракты в Великобритании не имели прямой связи между собой, не считая идеологии - премьер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что последние террористические атаки в Великобритании осуществлялись по отдельности, однако вдохновлялись одной идеологией.

"В то время как последние атаки не были связаны единой сетью, они связаны в одном важном аспекте. Они связаны одной злой идеологией исламистского экстремизма", - сказала она.

По ее словам, эта идеология не признает западные ценности, такие как свобода и права человека. "Эта идеология - извращение ислама и извращение правды", - подчеркнула премьер.

Она заявила, что победа над подобными идеями - "один из важных вызовов нашего времени", однако одержать победу над ними нельзя при помощи одних военных и контртеррористических операций.

"Она (идеология - ИФ) будет побеждена только тогда, когда мы отвратим умы людей от этой ненависти и дадим им понять: наши ценности, плюралистические британские ценности превосходят что-либо, предлагаемое проповедниками и сторонниками ненависти", - сказала Т.Мэй.

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ТЕРАКТЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]