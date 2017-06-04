Последние теракты в Великобритании не имели прямой связи между собой, не считая идеологии - премьер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что последние террористические атаки в Великобритании осуществлялись по отдельности, однако вдохновлялись одной идеологией.
"В то время как последние атаки не были связаны единой сетью, они связаны в одном важном аспекте. Они связаны одной злой идеологией исламистского экстремизма", - сказала она.
По ее словам, эта идеология не признает западные ценности, такие как свобода и права человека. "Эта идеология - извращение ислама и извращение правды", - подчеркнула премьер.
Она заявила, что победа над подобными идеями - "один из важных вызовов нашего времени", однако одержать победу над ними нельзя при помощи одних военных и контртеррористических операций.
"Она (идеология - ИФ) будет побеждена только тогда, когда мы отвратим умы людей от этой ненависти и дадим им понять: наши ценности, плюралистические британские ценности превосходят что-либо, предлагаемое проповедниками и сторонниками ненависти", - сказала Т.Мэй.
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