Общенациональные выборы в Британии пройдут 8 июня по обычному графику - премьер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что выборы в парламент Великобритании будут проходить 8 июня, несмотря на последние теракты в Лондоне.

"Общие выборы стартуют, как запланировано, в четверг", - сказала она.

Министр добавила, что предвыборные кампании в Великобритании возобновятся в понедельник.

"Насилию никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс. Так что эти кампании полностью возобновятся завтра", - сказала она.