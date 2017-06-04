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Дальнее зарубежье 04.06.2017 14:20

Общенациональные выборы в Британии пройдут 8 июня по обычному графику - премьер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что выборы в парламент Великобритании будут проходить 8 июня, несмотря на последние теракты в Лондоне.

"Общие выборы стартуют, как запланировано, в четверг", - сказала она.

Министр добавила, что предвыборные кампании в Великобритании возобновятся в понедельник.

"Насилию никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс. Так что эти кампании полностью возобновятся завтра", - сказала она.

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]