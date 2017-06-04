Президент Алиев соболезнует в связи с терактами в Лондоне и призывает к последовательной борьбе с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с гибелью мирных граждан в результате очередной вылазки террористов в Лондоне.

«Мы глубоко опечалены новостью о гибели и ранении людей в результате теракта в Лондоне. Этот кровавый акт еще раз показал, что терроризм представляет собой ужасное явление, против него необходима последовательная борьба», - отмечает И.Алиев в телеграмме, которая опубликована на официальном сайте президента Азербайджана.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Позже террористы были ликвидированы. По последним данным, в результате семь человек погибли, 48 госпитализированы.

А.Азизов