12 человек арестованы в восточном Лондоне в доме одного из участников последних терактов

Полиция Великобритании арестовала 12 человек в на востоке Лондона в доме, где проживал один из участников терактов 3 июня, сообщает британское издание "Гардиан" со ссылкой на Службу столичной полиции.

Ранее сообщалось, что полиция провела операцию на востоке Лондона в районе Баркинг, в ходе которой были задержаны, как минимум, несколько человек.

Накануне вечером неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех трех террористов, атаковавших людей в Лондоне.

По последним данным, погибли семь человек, не менее 48 госпитализированы.