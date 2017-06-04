Мэй призывает пересмотреть антитеррористическую стратегию Британии, отмечает необходимость регулирования интернета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что в связи изменением характера угроз для британского общества нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности на предмет ее эффективности.

"Но поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в Интернете, стратегия должна поспевать (за этими процессами - ИФ)", - сказала она.

"В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны", - продолжила Т.Мэй.

При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом.

Кроме того, Т.Мэй заявила о необходимости "работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства" в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также премьер упомянула необходимость разгрома группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии

По мнению премьера, в настоящий момент в Великобритании существует "слишком много терпимости к экстремизму", однако выработка мер противодействия терроризму "потребует сложного и часто щекотливого разговора".

В то же время Т.Мэй призвала британское общество сохранять единство, а не разделяться на "изолированные сообщества" на фоне таких вызовов.

Премьер также упомянула, что с момента атаки у британского парламента 22 марта британская полиция предотвратила пять попыток терактов.

"С того момента, как появление угрозы исламского экстремизма стало вдохновлять терроризм, наша страна добилась существенных успехов в разоблачении (террористических - ИФ) заговоров и защите общественности, однако пора сказать - хватит!" - заключила премьер.